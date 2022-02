Charlie Cox, quien interpreta a Daredevil, volvió al UCM en Spider-Man: no way home, dando alegría para los fanáticos de Marvel. Sin embargo, lo que debió ser un momento de emoción para el actor, terminó siendo una gran decepción cuando acudió al cine a verse a sí mismo en la pantalla grande.

La estrella que da vida al abogado Matt Murdock, cuya serie de Netflix pasará pronto a Disney Plus, contó a Radio Times la triste experiencia que pasó con el estreno de No way home.

Cox cuenta que recibió una gran cantidad de mensajes y llamadas donde le contaban que el público había enloquecido cuando lo vieron en pantalla junto a Tom Holland.

Daredevil (Matt Murdock) en Spiderman: no way home. Foto: composición/Marvel/Netflix

“Mi sobrino me envió una grabación con todo el mundo gritando. Así que fui a un cine cerca de donde vivo y esperé en el pasillo...y, desgraciadamente, ¡todo estuvo en silencio! ”, reveló Charlie.

Pero por si esto fuese poco, lo que empeoró las cosas fue que no asistió solo, sino que lo acompañó su esposa, quien registró en e todo lo sucedido.

Daredevil con Charlie Cox es considerada como una de las mejores series de superhéroes. Foto: Netflix.

“ Estaba muy decepcionado, y mi mujer estaba grabándolo todo porque habría sido divertido tener ese momento con todo el mundo gritando, y entonces... ¡nada!”, contó.

Pese a que fue una situación poco complaciente, lo cierto es que podría haber sido solo mala suerte, ya que en internet existen varios videos de fans emocionados con el cameo.