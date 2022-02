Rusia y Ucrania: documentales que explican por qué hay conflicto entre los 2 países

Tras conocerse el problema bélico entre Rusia y Ucrania, muchas personas en el mundo se han preocupado y preguntado qué pasa realmente y cómo empezó esta guerra entre ambos países. Por ello, si eres de los que le agrada ver documentales, aquí te recomendamos algunos para que puedas entender el contexto de este lamentable enfrentamiento.

Rusia inició el ataque militar a Ucrania el último 24 de febrero de 2022. Foto: EFE

Winter on fire

Hace unos años, exactamente en el 2015, Netflix presentó el documental Winter on fire: la lucha de Ucrania por la libertad, el cual cuenta cómo los estudiantes de dicho país iniciaron una marcha pacífica que derrocó en el 2014 el Gobierno de Viktor F. Yanukovych. Sin embargo, está protesta se tornó violenta.

La producción fue presentada en los festivales de cine de Toronto y Venecia, por lo que recibió muy buenas críticas por parte de los espectadores.

The Putin system

El audiovisual está dirigido por el francés Jean-Michel Carré y explica cómo el presidente Vladímir Putin llegó al poder, así como la razón por la que busca convertir a Rusia al estilo soviético. El documental del 2007 está disponible por la plataforma de Amazon Prime Video.

The earth is blue as an orange

The earth is blue as an orange o La tierra es azul como una naranja del 2020 está dirigido y escrito por Iryna Tsilyk. Cuenta la historia de Anna, una madre soltera, y sus cuatro hijos, quienes viven en una zona de guerra y hacen una película sobre ellos en medio de bombas.

Póster de The earth is blue as an orange. Foto: Albatros Communicos

El audiovisual ganó un premio en la categoría de documental de cine mundial en el Festival de Cine de Sundance 2020.