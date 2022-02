Super pumped: estreno y tráiler sobre la serie de la historia de Uber

Super pumped: the battle for Uber es el nombre de la primera temporada de la serie que nos contará el origen de la famosa aplicación de taxis, Uber. La entrega llega a través de Paramount Plus y tendrá como protagonista al reconocido actor por su participación en la película 500 días con Summer, Joseph Gordon-Levitt, quien se pondrá en el papel del CEO de Uber, Travis Kalanick.

La trama se centrará en narrar el meteórico ascenso de la compañía ubicada en Silicon Valley hasta la eventual destitución de Kalanick en medio de denuncias por acoso sexual y rodeado de un ambiente tóxico.

Joseph Gordon-Levitt como el CEO de Uber, Travis Kalanick en la serie Super pumped: the battle for Uber. Foto: Paramount Plus

¿Qué veremos en Super pumped: the battle for Uber?

La serie está basada en el libro con el mismo nombre de Mike Isaac, que cuenta el auge de la compañía de tecnología y la controversia que la acompañó. Como se puede ver en el tráiler, también mostrará la relación del CEO con Bill Gurley, un capitalista texano que fue mentor de Kalanick durante sus primeros años. Además, se podrá ver la relación que tuvo con Ariana Huffington, cofundadora de HuffPost y miembro de la junta directiva de Uber.

Elenco de Super pumped: the battle for Uber

Brian Koppelman y David Levien serán los creadores de la producción mientras que, Beth Schacter será la showrunner. Joseph Gordon-Levitt compartirá elenco con Elisabeth Shue, Kerry Bishé, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt y Babak Tafti.

¿Cuándo se estrena Super pumped: the battle for Uber?