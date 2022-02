Spider-Man 3: Holland, Maguire y Garfield recrean popular meme señalándose

Spider-Man: no way home fue un espectáculo imperdible para los seguidores del superhéroe y el Universo Cinematográfico de Marvel. Gracias al multiverso desatado en la serie Loki, el Spider-Verse se volvió realidad por primera vez en live action.

Así fue como Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaron sus papeles como Hombre Araña, uniendo fuerzas con la versión de Tom Holland. Las referencias y conversaciones de ensueño estuvieron a la orden del día, pero también hicieron realidad memes al respecto.

Semanas después de su exitoso estreno, la producción de Spider-Man 3 ha lanzado una nueva imagen promocional para la venta física y digital del largometraje. Como podemos ver, los tres intérpretes se señalan confundidos, recreando una escena de la serie sesentera del superhéroe.

Spider-Man: no way home. Foto: Sony Pictures

La publicación en redes sociales no tardó en causar furor en redes sociales y los fans ya tomaron nota. De acuerdo a Sony Pictures, Spider-Man: no way home llega a digital el próximo 22 de marzo, mientras que el 4K UHD y Blu-ray el 12 de abril.

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

La tercera entrega de Spider-Man mostró cómo Peter Parker no pudo lidiar con la exposición de su identidad superheroica. Luego de pedir ayuda a Doctor Strange para que todo el mundo lo olvide, el hechizo termina mal y atrae amenazas de otros mundos alternos.