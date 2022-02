No miren arriba al Oscar 2022: ¿por qué no merece su nominación a mejor película?

La lista completa de nominados a los Oscar 2022 trajo diversas sorpresas, como Dont’ look up y su mención a mejor película. La propuesta de Netflix dirigida por Adam McKay cuenta con un destacado reparto de estrellas, principalmente encabezado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Sin embargo, pese a su gran producción, fue un fracaso en la crítica, aunque tuvo gran éxito entre el público.

Don't look up se estrenó primero en los cines y ahora está en Netflix. Foto: Netflix

No miren arriba, como se le titula en español, ostenta un 56% de aprobación de los periodistas especializados en Rotten Tomatoes, mientras que la audiencia le dio un 78% de calificación. Esta es una prueba de la razón por la que su nominación a los premios de la Academia ha desatado tanta controversia. Entonces, ¿realmente merece estar en carrera a la gran gala?

Un spoiler: No. Sinceramente, esta apuesta del gigante del streaming principalmente se hizo de popularidad gracias a un factor específico: los espectadores se sintieron identificados por lo rebelde y despreocupado de su trama. Claro, esto es aplicable en aquellos que verdaderamente entendieron su dizque gracioso contenido.

Además, muchos de los que apoyan Don’t look up se han dejado guiar por los actores de renombre que componen su cast, pero no siempre lo más caro es sinónimo de buena calidad, así como oscarizadas figuras no aseguran un producto bien hecho.

Reparto de Don't look up. Foto: Twitter/@DontLookUpNews

Lo único en lo que No miren arriba destaca es por su crítica a la clase política y su mensaje, que ha sido prácticamente a la fuerza asociado con el calentamiento global. ¿Es eso suficiente?

Si todas las películas con buenas intenciones fueran elegibles a un Oscar, entonces en la próxima ceremonia deberíamos postular a Hasta que nos volvamos a encontrar, cuya esencia, por lo que vimos en su vilipendiado tráiler, es el amor patrio y cómo una joven lucha en contra de la apropiación cultural para proteger un legado ancestral (es sarcasmo).

No miren arriba está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Foto: Netflix

Don’t look up es un proyecto olvidable, sin mayor gracia, que peca de pretenciosa y hace alarde de lo que a duras penas tiene. Lo más seguro, y sin temor a equivocación, es que solo fue nombrada para llamar la atención y generar intriga entre fans y detractores.

Para ser realistas, y a manera de ofrecer una predicción, El poder del perro —también de Netflix— tiene todos los factores de coronarse como la mejor de la noche y lo tendría bien merecido. Sin embargo, hablamos de una premiación que ha devaluado su reputación y ha mermado en el sello de calidad que solía significar en anteriores ediciones.