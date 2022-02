Matt Reeves: “Trabajar con Robert Pattinson fue increíble”

El próximo 3 de marzo se estrenará en todos los cines de la capital The Batman, la última versión del superhéroe dirigida por Matt Reeves con Robert Pattinson en la piel del hombre murciélago.

La cinta, que tuvo algunos zamaqueos en su producción (inicialmente iba a ser dirigida y protagonizada por Ben Affleck, luego llegó la pandemia y el contagio por covid del nuevo protagonista), aterrizó en manos de Matt Reeves, quien consiguió carta libre de Warner Bros para desarrollar su propia visión. “Lo que quería hacer y lo que me parecía emocionante era revisitar al personaje durante sus años iniciales, para que tuviera la posibilidad de evolucionar, por lo que me gustó la idea de presentar a este Batman más joven, que está tratando todavía de entender lo que significa ser Batman, actuando de una manera en la que no se encuentra ni siquiera completamente consciente de qué es lo que lo impulsa”, contó el director en entrevista con Los Angeles Times.

“Batman quiere pensar que está haciendo esto para mejorar su ciudad, pero realmente está actuando en una modalidad de venganza, porque está tratando de darle sentido a su vida. Nunca va a superar lo que le pasó cuando tenía 10 años, por lo que hay un impulso muy personal en lo que hace. La intención de la película es llevarlo a un despertar, para que, finalmente, se dé cuenta de que tiene que cambiar”, añade Reeves.

Reeves dando pautas a Pattinson. Foto: difusión

Piensa en segunda parte

En otra parte de la conversación, Reeves reveló que mientras hacía The Batman escuchaba a Nirvana y por eso imaginaba a su protagonista como a Kurt Cobain, por la difícil relación que tuvo con la fama.

“Y eso es lo que me llevó a pensar en Rob Pattinson, hasta el punto de que empecé a escribir la película para él sin saber siquiera si quería aceptar el papel. Por suerte, sí lo quiso, y trabajar con él fue increíble, porque es un tipo tremendamente creativo, reflexivo e interesante, y se aproxima siempre al trabajo desde un ángulo no tradicional e inesperado. A su lado, llevamos más allá al personaje, que se encuentra en una especie de caída libre, porque cada vez que sale y pelea con alguien, siente que está peleando con los asesinos de sus padres, por lo que está en un estado nebuloso e instintivo. Explorar eso con Rob fue increíble”, dice el cineasta, quien asegura que luego del estreno hará “una larga siesta”.

Sin embargo, frente a las expectativas mundiales y a la enorme legión de fans con los que cuenta Batman, Matt Reeves no descarta hacer una secuela. “Mi deseo al hacer la película era no tratarla nunca como un capítulo 1, porque eso hubiera sido asumir que iba a haber más entregas. Quería que esta película fuera una experiencia satisfactoria, que la gente pudiera experimentar una versión fresca de un personaje que han amado a lo largo de 80 años; y sé que, si nos sale bien, hay muchas otras historias que me gustaría contar. De ser así, haré el capítulo 2, pero no porque esta dejó de ser una experiencia completa. Dejemos que el público la vea; si se conectan con ella, habrá definitivamente más, y no estaré durmiendo por mucho tiempo”, asegura. ❖