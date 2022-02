Euphoria: Jacob Elordi revela que fue difícil para él grabar el episodio 7

La segunda temporada de Euphoria continúa generando emociones diversas entre los espectadores. El último episodio emitido revela la obra de Lexi donde se muestra al personaje de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, como homosexual.

En la serie se le ve al personaje furioso señalando que la obra es pura homofobia. Sin embargo, el actor confesó que fue una de las escenas más difíciles de grabar porque le fue muy difícil ocultar la risa cuando veía el baile interpretado por Ethan (Austin Abrams).

La obra de Lexi del episodio 7 de Euphoria se llama Our life. Foto: HBO Max

Jacob Elordi opina sobre la obra de Lexi

El actor que da vida a Nate Jacobs se refirió a la escena del baile donde se le declara como homosexual como una de las escenas más difíciles de grabar. “El baile es una de las cosas más fenomenales que he visto. Yo tenía que aparentar estar triste, pero me aguantaba la risa. Fue una de las escenas más difíciles que he tenido que grabar ”, fue lo que reveló el interprete en un video de detrás de escenas.

¿Cuántos episodios faltan para el termino de Euphoria 2?

La segunda temporada contará con ocho episodios, siendo el último en estrenarse este 27 de febrero. El título del episodio será All my liffe, my heart has yearned for a thing I cannot name (Toda mi vida, mi corazón ha anhelado algo que no puedo nombrar), y todo apunta a que el enfrentamiento entre Maddy y Cassie alcanzará un punto crítico.

Asimismo, y tras la tensa interacción entre Ashtray, Faye y ‘Fez’, parece que este último estará en peligro durante el próximo episodio, algo que muchos de los fanáticos no apoyan.