¡Confirmado! Daredevil y todas las series de Marvel en Netflix pasarán a Disney Plus

Tal como anunció Netflix, las series de Marvel estarán disponibles en la plataforma solo hasta el 28 de febrero. Daredevil, Jessica Jones, The punisher, Luke Cage, Iron fist y The defenders pasarán a Disney Plus, luego de que Kevin Feige, director de Marvel Studios, decidiera remover los programas del streaming.

Según el medio MobileSyrup, Disney confirmó que las series en mención llegarán a Disney+ Canadá el 16 de marzo , por lo que es solo cuestión de tiempo para que también estén disponibles en Estados Unidos y Latinoamérica.

Daredevil con Charlie Cox es considerada como una de las mejores series de superhéroes. Foto: Netflix.

¿Qué personajes de Marvel de Netflix estarán en el UCM?

El traslado de las series realizadas por Netflix hacia Disney Plus no confirma que todos los personajes serán parte del UCM. Hasta el momento, solo hemos visto la aparición del Daredevil de Charlie Cox en Spider-Man: no way home y del Kingpin de Vincent D’Onofrio en Hawkeye.

Charlie Cox espera que su aparición como Matt Murdock en Spiderman: no way home no sea la única en el UCM. Foto: composición/Marvel Studios

Por su parte, el actor que interpreta a Kingpin, en Daredevil, habló recientemente con Marvel News Desk sobre el día en que el elenco se enteró de que no iban a renovar para una nueva temporada.

“No creo que ninguno de nosotros estuviera bien”, comenzó D’Onofrio. “Creo que dijimos, ‘Oh, está bien, tuvimos un programa exitoso y ahora se ha ido’. Pero poco después de eso, al mismo tiempo, los grupos #SaveDaredevil comenzaron a surgir, el elenco, creo que la mayoría de nosotros, pero conozco a Charlie (Cox) y a Deborah (Ann Woll), creo que comenzamos a aprender las razones por las que eso sucedió. Así que entendimos lo que Marvel estaba haciendo”, dijo el intérprete.