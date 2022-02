Tom Welling y el regreso de Smallville: reparto original a favor de retomar personajes

Smallville está a un paso de ver su historia de nuevo en la televisión. La estrella del show Tom Welling (quien interpretó a Clark Kent), habló recientemente sobre el progreso que se está logrando con esta producción, que ahora vuelve como serie animada.

El actor apareció recientemente en el Fan Expo Vancouver, junto con la coprotagonista de Smallville, Erica Durance (Lois Lane). Durante el panel, Welling habló sobre el proyecto y sus esperanzas de que regrese la mayor parte del elenco original de Smallville.

“La trama comenzará justo después de la temporada 10 de Smallville. Espero que vuelva gran parte del elenco original, salvo Allison Mack, que por obvias razones no podrá. John Glover (Lionel Luthor) quiere estar de regreso y esperemos se concrete. Tenemos la animación, pero no contamos todavía con la historia que se desarrollará, ya que Al Gough y Miles Millar (guionistas) están trabajando con Tim Burton. Tan pronto terminen, estarán con nosotros. Quiero ser la voz de Clark y quiero que Erica sea la voz de Lois. Muchos me preguntan si habrá multiverso. Dejaré esa puerta abierta. Veamos a dónde va esto. Será divertido”, comentó.

Si bien la mayor parte del elenco podría retomar sus personajes, la única que no lo hará es Allison Mack, quien interpretó a Chloe Sullivan en Smallville, ya que está en prisión por problemas legales.

Allison Mack interprentando a Chloe Sullivan, en Smallville. (Foto: Internet)

Smallville se estrenó en 2001 y duró 10 temporadas antes de concluir en 2011. La serie animada no es el primer retorno de la historia de Villa chica, cómics sobre la trama fueron lanzados entre 2012 y 2015, y continuó la historia de Clark Kent/Superman de Welling después del final del show de televisión. El actor y Erica Durance repitieron sus papeles para el crossover Crisis on Infinite Earths de Arrowverse de 2019.