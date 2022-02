Spiderman: no way home sigue aumentando sus ganancias en la taquilla de Estados Unidos y en el mercado internacional. Su trama, aclamada por la crítica y el público, se apoyó en la nostalgia para expandir la noción del multiverso, gracias al cual pudimos ver el gran regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido.

Además de ser un encuentro emotivo, tanto dentro como fuera de la pantalla grande, el rodaje de la película también tuvo sus divertidas anécdotas. En ese sentido, en una reciente entrevista en Late night with Seth Meyers, Tom Holland reveló un curioso secreto del detrás de cámaras.

Spiderman: no way home ya se ha convertido en el sexto estreno más taquillero de todos los tiempos. Foto: composiciónLR/Difusión

Relleno y más relleno

El Hombre Araña, al igual que otros poderosos personajes, tiene la fama de gozar de un enviable físico. Por ello, es común que los actores usen relleno para terminar de moldear su imponente figura. Pero, lo que Holland no imaginó es que una de sus coestrellas necesitaría ayuda para darle forma a una sección tan específica.

“Les voy a dar un spoiler y no les voy a decir quién, pero uno de nosotros tiene un trasero falso en su traje . Pueden descubrirlo ustedes mismos. Recuerdo estar en el set como, ‘Wow, (hace el gesto de mirar hacia abajo) ... oh, espera un minuto, nah, eso no es real’”, dijo el popular Peter Parker del UCM en referencia a Maguire o Garfield.

Aunque no mencionó específicamente quién ‘mintió a los fans’ con un supuesto trasero bien trabajado, instó a sus fans a que presten mayor atención a las escenas, lo cual desató las risas de Meyers, pues deslizó que la anécdota era una estrategia para vender entradas para No way home, filme que, por cierto, se reporta que estaría por regresar a las salas de proyección con una versión extendida.