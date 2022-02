Con su comentado final de temporada, Peacemaker sigue despertando el interés de fans y espectadores casuales. El último episodio confirmó al pacificador interpretado por John Cena como parte del DCEU, al presentar inesperados cameos de famosos personajes de La Liga de la Justicia. Sin embargo, no todos los actores originales del escuadrón de superhéroes estuvieron presentes para el épico momento.

Peacemaker: cameo de la Liga de la justicia en episodio final. Foto: Twitter

A pesar de la desazón o alegría que pudieron causar estas apariciones, los fans de DC quedaron encantados con la llegada de Ezra Miller y Jason Momoa como Flash y Aquaman, respectivamente. Claramente, muchos tienen duda sobre quiénes estuvieron detrás de las otras figuras familiares.

En el caso de Wonder Woman, se sabe que fue la modelo Kimberly Von Illberg la encargada de ‘dar vida’ a la sombra de la princesa amazona. No obstante, no fue la única que desató furor en redes, pues el reemplazo de Henry Cavill como el Hombre de Acero también causó sensación entre los fans.

¿Quién fue Superman en Peacemaker?

Se trata de Brad Abramenko, el doble de Henry Cavill como Superman en Peacemake r. Si bien el público no logró verle el rostro, el actor se encargó de resolver el misterio al publicar algunas fotos del detrás de cámaras con su traje rojo y azul puesto.

Brad Abramenko fue el doble de Henry Cavill como Superman en el final de temporada de Peacemaker. Foto: Instagram/@bradabramenko

Sus seguidores se llevaron una impactante sorpresa al verlo caracterizado, pues muchos concuerdan con que tiene un gran parecido a la versión del kriptoniano que se presenta en las historietas de DC.

En ese sentido, Abramenko posteó una nueva imagen y dejó un mensaje para todos sus seguidores, pues espera que su naciente popularidad entre los fans le ayude a conseguir el ansiado papel en alguna propuesta live action de Superman, o que le asegure su regreso en la ya anunciada segunda temporada de Peacemaker.

Brad Abramenko espera volver como Superman para la próxima temporada de Peacemaker. Foto: Instagram/@bradabramenko

“¿Estabas a punto de decir algo? ¿Soy su Superman, chicos? Si quieren que lo sea, comenten #mysuperman en mis posts más recientes y ¡vamos a poner esto en marcha!”, escribió en la descripción de su post.

Su creciente número de admiradores ya ha dejado en claro que quieren verlo nuevamente. A continuación, te dejamos algunas de las reacciones de los cibernautas en las redes.

Fans apoyan a Brad Abramenko como sucesor de Henry Cavill en el papel de Superman. Foto: captura de Twitter

