Oppenheimer: todo lo que se sabe de la última película de Christopher Nolan con Cillian Murphy

Oppenheimer será el gran regreso de Christopher Nolan a la época de la Segunda Guerra Mundial, lo que confirma su ritmo de trabajo (una película cada tres años) y la tendencia de alternar películas históricas con las de ciencia ficción: Interstellar, Dunkerque, Tenet y, ahora, Oppenheimer, un biopic sobre el llamado padre de la bomba atómica. En palabras del director, se trata de “un thriller épico que empuja al público a la paradoja trepidante de un hombre enigmático que tuvo que arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”.

Cambio de compañía

Con Oppenheimer, Nolan ya no trabajará con Warner Bros ., el estudio con el que ha realizado todas sus películas desde Insomnio en 2002, debido a que el director y la compañía tuvieron varios desencuentros a propósito de la decisión de Warner de estrenar simultáneamente en salas de cine y en streming Tenet, lo que acabó con él buscando una nueva casa para su próxima película.

Christopher Nolan rodará con Universal Studios su nueva película y, al parecer, al realizador inglés cambiar de estudio parece no haberle afectado el ritmo de trabajo, ya que tiene escrito el guion de Oppenheimer, un reparto de estrellas confirmado y la fecha de estreno anunciada.

Oppenheimer será producida por Universal Pictures. Foto: Universal.

¿De qué trataría Oppenheimer?

Universal todavía no ha proporcionado una sinopsis oficial de Oppenheimer, pero sí se sabe que se trata de un biopic sobre J. Robert Oppenheimer, quien jugó un papel esencial en el desarrollo de la bomba atómica, y el gran referente de la película será el libro American Prometheus: the triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

El gran referente de la película será el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Foto: Amazon.

Cillian Murphy será J. Robert Oppenheimer

Desde que Nolan anunció su proyecto, se ha vinculado a Cillian Murphy, un colaborador habitual del director desde Batman begins y con quien ha trabajado también en El caballero oscuro, Origen y Dunkerque, pero en todas estas películas el actor ha interpretado a un personaje secundario. Esta vez, en cambio, según ha confirmado Variety, Murphy se hará cargo, al fin, del personaje principal.

Al hablar sobre el papel, Murphy ha dicho: ”Es la primera vez que me da el papel principal, lo cual me tiene un poco sorprendido, pero estoy encantado. Es un papel enorme y mucho trabajo. Pero en mi opinión, estaré trabajando con uno de los mejores directores vivos, así que estoy en buenas manos”.

Cillian Murphy será J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Foto: Universal Pictures.

¿Cuál será el reparto de Oppenheimer?

Junto a Cillian Murphy estará un reparto de lujo conformado por Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Michael Anganaro, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Dane DeHaan, Dylan Arnold y David Krumholtz.

Acompañan a Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, entre otros. Foto: Universal Pictures.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer?

Universal Pictures anunció que el rodaje de la película de Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer acaba de comenzar en Nuevo México, Estados Unidos, y lanzó los primeros pósteres oficiales, en donde se menciona la fecha de estreno prevista para el 21 de julio de 2023.