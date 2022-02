John Carpenter confiesa que tiene planes de hacer una secuela de The thing

Si de películas de terror y ciencia ficción se trata, The thing es considerada una de las más relevantes de su época. Estrenada en 1982 y dirigida por el reconocido cineasta John Carpenter, el filme recibió los aplausos de la crítica a lo largo de los años.

Por esta razón, no es de extrañar que muchos se pregunten qué planes tiene Carpenter respecto a su obra y si desea continuar la terrorífica historia basada en la novela de 1938 llamada Who goes there? de John W. Campbell.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el director de 74 años de edad explicó que estaría dispuesto a trabajar en una segunda parte de La cosa de otro mundo si la situación se lo permite.

“Me gustaría hacer una secuela de The thing o una continuación, algo así. Pero no lo sé. Mira, hay muchas cosas en este mundo que… no lo sé”, comentó el cineasta.

Cabe recordar que en 2011 se lanzó otra película llamada The thing, dirigida por Matthijs Van Heijningen Jr., que sirvió a modo de precuela de la versión creada por Carpenter, pero que no corrió con la misma suerte que la original.

¿De qué trata The thing?

La historia sigue los pasos de un grupo de investigadores estadounidenses que se dirigen a una base ubicada en la Antártida para seguir sus estudios. No obstante, la situación se les complicará cuando despierten a La cosa, una criatura extraterrestre que tiene la capacidad de imitar a otros seres vivos para luego alimentarse de ellos.

The thing (1982) - tráiler