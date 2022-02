El resplandor: creadores de los premios Razzie arrepentidos de nominar a Shelley Duvall

Una de las obras emblema de Stephen King es El resplandor, obra que fue adaptada y llevada al cine por el director, guionista, productor y fotógrafo Stanley Kubrick, muy reconocido por sus peculiares cintas y trato a los actores.

El resplandor está basado en la novela homónima del escritor Stephen King. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

Después de un buen tiempo, vuelve a salir el tema de la vez que El resplandor fue nominado a los premios Razzie en la categoría de peor director y peor actriz. En aquella oportunidad, el puesto fue otorgado a Shelley Duvall, figura que dio vida a la mamá de Danny, Wendy Torrance.

Resulta que ahora, en una reciente entrevista con Vulture, John J. B. Wilson y Maureen Murphy, los creadores de los anti-Oscar, confesaron estar arrepentidos de nominar como peor actriz a Shelley Duvall en 1980, mucho más luego de conocer los abusos que sufrió Duvall por parte de Stanley Kubrick.

Shelley Duvall como Wendy Torrance. Foto: Warner Bros. Pictures

“Algunos de nosotros que habíamos leído la novela de Stephen King fuimos a ver El resplandor la noche que se estrenó y no nos importó lo que Kubrick había hecho con la novela. La novela era visualmente mucho más sorprendente, mucho más aterradora, mucho más convincente, y no podíamos entender por qué comprarías una novela que tenía todas esas oportunidades visuales y luego no hacías el topiario, no hacías las serpientes en la alfombra, no hacías las visiones de los niños”, iniciaron Wilson y Murphy.

Continuaron con su falta de admiración por Kubrick: “Si vas a decir que es El resplandor, tienes que tener ciertas cosas clave que no estuvieron ahí. Creo que ese tipo está sobrevalorado. Hizo una buena película y eso fue todo”.

Danny Lloyd como el pequeño Danny Torrance. Foto: Warner Bros. Pictures

Dicho esto, ambos coincidieron en su opinión sobre la nominación de Shelley Duvall: “Conociendo el trasfondo y la forma en que Stanley Kubrick la pulverizó, me retractaría de eso (la nominación a peor actriz). Estamos dispuestos a decir: ‘Sí, tal vez eso no debería haber sido nominado’. Todo el mundo comete errores. Eso es ser humano”.

Esperemos que con estas declaraciones la actriz de 72 años, Shelley Duvall, pueda sentirse algo mejor, o quién sabe si ya pudo superar tal trauma, pues ella sufrió de constantes maltratos y burlas por parte de críticos de aquel entonces, como también del público en general, muy aparte de ya haber sido afectada psicológicamente por Stanley Kubrick.