‘El estafador de Tinder’ niega acusaciones de fraude: “Soy un hombre de negocios”

El estafador de Tinder es una de las películas más populares en Netflix. La producción, estructurada a manera de documental, exhibe los delitos de Simon Leviev, cuya verdadera identidad es Shimon Hayut. Según relata el gigante del streaming, el sujeto se hizo pasar por un millonario empresario israelí con una vida llena de lujos para ganarse a sus citas y luego pedirles prestado mucho dinero.

El estafador de Tinder mostró tan solo a tres de las múltiples víctimas de Simon Leviev. Foto: composición/Netflix

De todas las mujeres a las que habría timado, se logró reunir a tres de ellas: Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte, quienes contaron su testimonio y cómo fue que perdieron hasta sus ahorros para dárselos al hombre que creyeron que amaban. Luego de que sus casos se hicieron virales, el protagonista de sus pesadillas compartidas declaró que pronto escucharían su verdad. Ese momento ha llegado.

En un video promocional para su entrevista exclusiva, el medio Inside Edition ha publicado algunos fragmentos de su conversación con Hayut, en lo que sería su primera aparición pública tras el estreno del producto de Netflix.

Un estimado de US$10 millones, según The times of Israel fue lo que robó El estafador de Tinder. Foto: Netflix.

¿Qué dijo Simon Leviev?

Como era de esperarse, Shimon Hayut, inculpado de haber timado por hasta US$ 10 millones, declaró al citado portal que las acusaciones de fraude que pesan en su contra son falsas: “ No soy ese monstruo que todo el mundo ha creado . (Estas mujeres) no fueron estafadas ni amenazadas”.

Asimismo, menciona que “nunca” se presentó como el heredero de un importante empresario relacionado al mundo de las joyas. “Sólo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder”, expresó.

Shimon Hayut cometía sus delitos bajo el alias de Simon Leviev. Foto: Netflix.

¿Cómo explica su lujoso estilo de vida?