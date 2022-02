The Flash es una de las películas más esperadas por los fans de DC. Su trama explorará su propio concepto del multiverso, gracias al cual veremos en escena el gran regreso de Michael Keaton y Ben Affleck en sus respectivas versiones de Batman. Sin embargo, es posible que el desenlace de la historia no sea del total agrado para los seguidores de uno de los dos actores.

De acuerdo con un reciente tuit del famoso insider MyTimeToShineHello, el Hombre Murciélago de Affleck morirá . Con ello, se explicaría el porqué diversos reportes afirman que el ‘Caballero de la noche’ de Keaton se convertirá en el héroe titular en el DCEU.

Batman de Ben Affleck moriría en The Flash: insider preocupa a fans del DCEU. Foto: captura de Twitter

De hecho, el legendario actor de 70 años ya ha sido confirmado como parte del reparto de Batgirl, la nueva apuesta de HBO Max protagonizada por Leslie Grace. Según comentan medios internacionales como The Direct, Keaton tendrá un papel importante en el filme y podría convertirse en el mentor de la superheroína, antes de cederle el manto completamente.

Por lo pronto, es un hecho que Affleck dejará de interpretar a Batman después de Flash. Así lo confirmó el propio actor hace un tiempo atrás. Aun así, en declaraciones para Herald Sun, reveló que la cinta del velocista carmesí contiene sus secuencias predilectas en su trayectoria como el protector de Gotham City.

“Tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, están en la película The Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje”, detalló.