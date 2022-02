Desde que se estrenó Spider-Man: no way home, los actores principales no han dejado de comentar algunas curiosidades respecto a la película. Tal es el caso de Andrew Garfield, quien explicó durante una entrevista en el programa The Graham Norton Show (via ScreenRant) cómo se sintió regresar a la franquicia.

Según indicó el artista de 38 años de edad, ponerse de vuelta el traje del trepamuros no habría sido para él la mejor decisión, esto debido a que se considera “mayor” para darle vida al superhéroe de Marvel.

Spider-Man: no way home legó a los cines el 15 de diciembre de 2021. Foto: Marvel Studios / Sony Pictures

“Fue algo estúpido y realmente aterrador intentarlo, especialmente con el disfraz. ¡Una persona de 38 años no debería usar spandex! Soy demasiado mayor para interpretar a Spider-Man , pero me pidieron que volviera, lo cual fue lo más dulce que he tenido”, finalizó.

Pese a lo mencionado, Garfield es considerado como uno de los personajes favoritos de Spider-Man: no way home, por lo que muchos fans pidieron a la producción una tercera entrega de Amazing Spider-Man para que su saga tenga un mejor desenlace.

Hasta la fecha, no se ha mencionado si habrá otra entrega del arácnido con Andrew Garfield, pero se espera que el actor siga incursionando en futuros proyectos relacionados.

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

Luego de que Mysterio revelara al mundo la identidad de Peter Parker como Spider-Man, este decide recurrir a las habilidades de Doctor Strange para que los demás olviden quién es. No obstante, un mal conjuro hará que los villanos de otros universos aparezcan para enfrentarse al protagonista.