Las series de drama y suspenso nunca pasarán de moda. Así lo demuestra una vez más Netflix con su reciente incorporación: Alguien está mintiendo. Este programa juvenil ha recibido buenas críticas a tan solo pocos días de su lanzamiento en el gigante de streaming.

Con una combinación de Riverdale, Pretty little liars y Gossip girl, el show, de tan solo ocho episodios, ha logrado cautivar a muchos espectadores. Debido a su éxito, la ficción ha renovado para un segunda temporada; no obstante, todavía no cuenta con una fecha de estreno.

Ante las expectativas, contamos a detalle cuál es la historia del programa Alguien está mintiendo.

¿De qué trata Alguien está mintiendo?

El drama tiene lugar en un instituto en el que el estudiante Simon Kelleher, quien es el encargado de dirigir un blog de chismes llamado About THAT, se convierte en el más odiado de su centro de estudios por compartir los secretos más íntimos de sus compañeros.

Cuando el adolescente iba a publicar una gran noticia sobre la estudiante más popular de su escuela, es encerrado junto a otros cuatro jóvenes sin saber el motivo. Poco después, Simon sufre una inesperada reacción alérgica que le provocará la muerte.

Ante lo sucedido, las autoridades inician una intensa investigación, ya que consideran que se trata de un homicidio. Sin embargo, muchos estudiantes se convierten en sospechosos debido a que Simon tenía alguna información secreta que publicar sobre cada uno de ellos.

Alguien está mintiendo - tráiler oficial