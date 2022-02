Star Wars: Kylo Ren y Rey tendrían un momento romántico entre Last jedi y Rise of Skywalker

Los nombres de Kylo Ren y Rey vuelven a ser mencionados en el mundo de Star Wars. Resulta que este lunes 21 de febrero Disney Parks, por medio de su cuenta oficial de Twitter, promocionó el extraordinario hotel Star Wars: galactic starcruiser, donde los fanáticos de La guerra de galaxias podrán revivir los mejores momentos de la saga.

Adam Driver da vida a Kylo Ren, el hijo de Ben Solo y la princesa Leia. Foto: composición/Victoria Will/Invision/AP/REPUBLICA

¿Pero qué tienen que ver Rey y Kylo Ren? Muchos recordarán el inesperado beso entre estos dos personajes, interpretados por Daisy Ridley y Adam Driver, respectivamente, en El ascenso de Skywalker, después de desarrollar su gran conexión en las dos cintas anteriores: El despertar de la fuerza y Los últimos Jedi.

En el video publicado apreciamos a Matt Martin de Lucasfilm Franchise Content & Strategy mencionando que disfrutaremos de Star Wars: “Hay una historia de amor a bordo... y podremos ver algunos de los personajes que conocemos y amamos de las películas, incluidos Rey y Kylo (Ren), quienes en realidad se volverán a encontrar probablemente por primera, y quizás la única, vez entre (The last Jedi y The rise of Skywalker)”.

La ultima trilogía de Star Wars esta protagonizada por Daisy Ridley como Rey. Foto: Lucasfilm

Según la línea de tiempo y los hechos en la tercera trilogía de Star Wars, nos podemos hacer la idea de que, en el año transcurrido entre los dos últimos filmes, puede que Kylo y Rey se hayan visto, eso explicaría lo que se verá en el show del hotel Star Wars: galactic starcruiser.