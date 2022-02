Spider-Man: ¿por qué Mysterio no salió en no way home? Chris McKenna explica el por qué

Muchos fanáticos del Hombre Araña esperaban ver de nuevo en Spider-Man: no way home a Mysterio (Jake Gyllenhaal) junto al Duende Verde, el Doctor Octopus, Lagarto, Electro y Sandman. Sin embargo, esto no fue realidad; tan solo en los retratos artísticos de seguidores, previo al estreno de la película Marvel.

Una de las razones que creyó la mayoría es porque estaba muerto, pero, así como él, otros villanos de cintas anteriores de Tobey Maguire y Andrew Garfield tuvieron un trágico final. Después de un tiempo, al fin tenemos la respuesta gracias a uno de los guionistas de Spider-Man: sin camino a casa.

“Estábamos dando vueltas a las cosas, y luego creo que Kevin (Feige) realmente amaba la idea de tal vez hacer una etiqueta que tuviera algo que ver con ese multiverso. Ya sabes, preséntalo, tal vez veas a un personaje de una de las otras películas”, inició Chris McKenna en el IGN Fan Fest 2022.

Continuando con lo siguiente: “Pero eso iba a ser una etiqueta en el futuro, y luego hubo ciertos obstáculos para la historia que buscábamos antes de que se nos ocurriera esta historia. Pero recuerdo estar al otro lado de la mesa con Kevin, y habíamos topado con algunos obstáculos por varias razones en las otras historias, y él dijo: ‘Esa idea de la etiqueta, ¿y si esa fuera la película? ¿Qué pasaría si ese fuera el descanso del acto en lugar de solo esperar la etiqueta?’”.

No hay duda de que fue todo un lío poder ordenar muy bien las ideas para armar Spider-Man: no way home, darle un por qué al regreso de cada villano y como también juntar a los tres protagonistas del Hombre Araña. Además de considerar que todo esto debía mantenerse en secreto.