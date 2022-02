Obi-Wan Kenobi, la serie: John Williams compone tema para el jedi

The mandalorian y El libro de Boba Fett fueron solo el inicio. Obi-Wan Kenobi será la tercera serie de Star Wars para Disney Plus y traerá de vuelta a Ewan McGregor como el poderoso jedi. Para alegría de los fans, no será el único regreso importante a la franquicia.

En un reciente informe, Variety reveló que el compositor John Williams hizo uno de los temas de Obi-Wan Kenobi, luego de participar en la banda sonora de la más reciente trilogía cinematográfica bajo el sello de Disney.

De acuerdo al medio especializado, Williams grabó el tema desde la semana pasada junto a la orquesta de Los Ángeles. Todo bajo las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID-19, considerando que el artista tiene 90 años.

Su participación en la serie de Star Wars ha sorprendido a los fans, dado que no es conocido por componer para la pantalla chica. La última vez que realizó esto fue para Amazing Stories, el exitoso show de Steven Spielberg en 1985.

La serie de Obi-Wan Kenobi hará emocionar a nuevos y antiguos fans de la saga Star Wars. Foto composición: IMDb y Disney

La serie de Obi-Wan Kenobi se estrenaría el 4 de mayo, día de Star Wars. Foto: Disney.

¿Qué veremos en la serie de Obi-Wan?

En conversación para Slash film, el actor Rory Ross contó que “será increíble tener el tejido conectivo entre las precuelas y Una nueva esperanza”. De esta forma, entenderemos dónde ha estado Obi y qué pasó en la galaxia mientras tanto.

¿Cuándo se estrena?

La serie original de Disney Plus tiene programado su estreno para el próximo 25 de mayo del 2022.