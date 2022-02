La obra de teatro de Lexi: ¿qué pasó en el capítulo 7 de Euphoria, temporada 2?

Euphoria está cada vez más cerca de su impredecible final. El capítulo 7 de la temporada 2 de la popular serie de HBO Max nos presenta, a través de la obra de teatro de Lexi Howard, hermana de Cassie, (llamada Our Life) el epítome de su universo y la caótica vida de los personajes, que estremeció a todos los presentes.

En el episodio estrenado el último domingo 21 de febrero, Lexi —la nueva heroína— debuta como escritora, productora, directora y actriz en una trágica, y hasta cierto punto cómica puesta en escena que devela, desde su punto de vista, el conflicto de sus padres, los trastornos emocionales de su hermana y de sus amigas.

¿Qué pasó en el capítulo 7 de la temporada 2 de Euphoria?

¡Alerta de spoilers! En el capítulo 7, titulado The Theatre and It’s Double, Lexi expuso su obra de teatro frente a todos los estudiantes de East Highland. En su primer acto mostró la relación que tuvo con Rue: el funeral de su padre y cómo trato de acercarse a ella recitándole un poema que no fue escuchado porque su mejor amiga estaba entrando al mundo de las drogas.

Mientras tanto, entre los asistentes, Maddy, con asombro, se pregunta: “Espera un momento, ¿la obra es sobre nosotros?” frente a la incredulidad de sus compañeros de clase. Sin embargo, la preocupación de Lexi solo está en la llegada de Fez a la función. No obstante, a pesar que él le prometió asistir a la obra, no hace presencia porque está en problemas por la muerte de Mouse.

El último capítulo de la temporada 2 de Euphoria se emitirá este domingo 27 de febrero. Foto: HBO

Por otro lado, la relación amorosa de Cassie con Nate a espaldas de Maddy es también reflejada en la puesta en escena, desatando la tristeza de su hermana por lo que se va a llorar al baño. Finalmente, cierra la función con un toque de comicidad a través del musical a ritmo de “I need a hero”, que hace referencia a la frustración de la sexualidad de Nate, lo que desata su enojo y lo lleva a abandonar a Cassie en medio del show.