House of the dragon: HBO no teme competir contra serie de Lord of the rings

House of the dragon llegará a la plataforma de streaming HBO Max en 2022. Las expectativas por el resultado son altas, pero el jefe de contenido Casey Bloys está confiado de que dejará satisfechos a los seguidores de Game of thrones y que sumará nuevos seguidores a la franquicia inspiradas en la novelas de George R. R. Martin.

Lo que el servicio no esperaba era que Amazon Prime lanzara la serie de The lord of the rings titulada The rings of power. Ambos son dramas épicos ambientados en un mundo de fantasía, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar.

“Un buen principio operativo es no preocuparse demasiado por lo que otras personas tienen al aire y mantener los ojos en su propio trabajo. Me siento muy bien con La casa del dragón y la estrenaremos cuando la estrenemos”, contó Casey Bloys al respecto en un entrevista para The Hollywood Reporter.

Luego de asegurar que no hay temor por la competencia, el creador de contenido de HBO se mostró muy optimista con el estreno y cree que hay muchas más historias por contar. “Existe una buena oportunidad de que La casa del dragón tenga una temporada 2″, finalizó.

Los fans están contando los dias por el estreno de House of dragon. Foto: composición / HBO

¿De qué trata House of the dragon?

La serie se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución. Asimismo, se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones.