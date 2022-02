Euphoria 2x08, tráiler: Fezco tendría fatal desenlace, según avance del capítulo final

Euphoria 2 acaba de estrenar su capítulo 7. Los espectadores quedaron ansiosos por saber cuáles serán las consecuencias de la provocativa obra de Lexi, la hermana de Cassie. Más allá de las reacciones que obtuvo por su producción teatral, la joven estuvo un tanto desorientada cuando no vio a Fezco en la primera línea de asientos, pese a que este le aseguró su asistencia.

Algunas teorías entre los fans ya han ‘asesinado’ a personajes como Rue Bennett, e incluso muchos creen que Elliot sería un invento de la imaginación del personaje interpretado por Zendaya. No obstante, los seguidores del show han dejado en claro que no quieren ver la muerte del querido ‘Fez’.

Sin embargo, el reciente tráiler del capítulo 8 habría anticipado el fatal desenlace del rol al que da vida el actor Angus Cloud. A continuación, te dejamos el video promocional.

El título del episodio es All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name (Toda mi vida, mi corazón ha anhelado algo que no puedo nombrar), y todo apunta a que el enfrentamiento entre Maddy y Cassie alcanzará un punto crítico.

Asimismo, y tras la tensa interacción entre Ashtray, Faye y ‘Fez’, parece que este último estará en peligro durante el próximo episodio, pues lo vemos sufriendo en el suelo, a alguien empuñando un arma y a policías irrumpiendo violentamente en lo que sería su casa.

Fezco (Angus Cloud) y Lexi (Maude Apatow) son la pareja de Euphoria más querida por los fanáticos. Foto: HBO Max

¿Cuándo se estrena el final de Euphoria 2?

Tras varias semanas en vilo, la segunda temporada de Euphoria llegará a su final con su capítulo 8, el cual será estrenado el próximo domingo 27 de febrero.

No te preocupes. Este no el cierre definitivo de la exitosa serie de la HBO, pues ya se ha anunciado que la trama continuará en una tercera temporada.