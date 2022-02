Animales fantásticos 3: ¿cuándo se estrena el segundo tráiler de la película?

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 3 traerá de regreso el mundo mágico a la pantalla grande y los Potterheads ya están contando los días para su estreno el próximo 15 de abril de 2022. Para alegría de los fanáticos, la cinta ya dejó entrever varios detalles del argumento semanas antes.

El primer avance reveló a Mads Mikkelsen reemplazando a Johnny Depp como el mago Gellert Grindelwald. También mostró cómo la rivalidad natural con Albus Dumbledore desembocará en un combate definitivo que cerrará con broche de oro la trilogía dirigida por David Yates.

