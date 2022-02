“No se habla de Spiderman”, parodia de No way home al estilo Encanto se hace viral

Spiderman: no way home no solo logró reunir a Tom Holland junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus versiones del superhéroe arácnido, sino que también el concepto del multiverso permitió la llegada de icónicos villanos de otras franquicias de Sony. En concreto, Doctor Octopus, Duende Verde, Sandman, Electro y Lizzard fueron los que pusieron en tensión a los emocionados espectadores.

Ahora, un video elaborado por fans ‘pone a bailar’ a los mencionados antagonistas al ritmo de “No se habla de Spiderman”, una parodia de “No se habla de Bruno” de Encanto, en la que ellos se quejan cómo los ‘Trepamuros’ protagonistas arruinaron sus planes malvados. Asimismo, se burlan de la trama de la película de Marvel y Sony.

Como se recuerda, la historia de No way home gira en torno al desastre ocasionado por el hechizo que realizó Doctor Strange para ayudar a ‘Spidey’ y que todos olviden que su verdadera identidad es Peter Parker. Al hacerlo, peligrosos seres de otros mundos llegan al UCM y estos buscan destruir a quien creen que es su Hombre Araña.

Por ello, el héroe interpretado por Holland decide juntarlos para devolverlos a sus respectivas realidades. Sin embargo, descubre que si lo hace, estos morirán a su regreso. De ese modo, opta por crear curas, con las cuales se les daría una segunda oportunidad a los malos.

Es justamente esto último de lo que se burlan los villanos en el mencionado video hecho por seguidores de Marvel, quienes no dejaron cabos sueltos y también agregaron a Venom y su inesperado cameo.