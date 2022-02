Kill Bill 3: Uma Thurman no cree que sea posible y decepciona a fans

La saga de Kill Bill es una de las creaciones más aclamadas de Quentin Tarantino. No por nada se planeaba la realización de una tercera entrega desde el 2004. Han pasado 18 años y los fans aún esperan que el director finalice la historia de ‘La Novia’, interpretada por Uma Thurman.

Durante The Jess Cagle show, la actriz habló sobre el proyecto frustrado y no trae buenas noticias para los fans. Si bien no asevera que se ha cancelado, ve poco probable que se lleve a cabo alguna vez. En el mejor de los casos, no ocurrirá pronto.

La primera entrega de Kill Bill llegó a la pantalla grande en 2003. Foto: composición/Instagram/@zendaya/Miramax

“Realmente no puedo decirte nada al respecto. Quiero decir que se ha discutido a lo largo de los años. Hubo un pensamiento real acerca de que sucediera, pero hace mucho tiempo”, recordó la intérprete sobre los planes originales.

Tras esto, lamentó las pocas posibilidades al respecto. “Odio decepcionar a la gente. Todo el mundo desea que ese sea el caso, pero creo que no está inmediatamente en el horizonte”, afirmó para el medio especializado.

¿De qué trataría Kill Bill 3?

En una situación hipotética, Quentin Tarantino contó que la premisa partiría desde Nikki Bell (ahora interpretada por Zendaya) presenciando la muerte de su madre (Vivica Fox), a manos de ‘La Novia’. Años después de jurar venganza, daría caza a la mujer que destruyó a su familia.