El señor de los anillos: serie no adaptará El Silmarillion ni importantes novelas

Los anillos del poder, la serie de The lord of the rings, llegará el 2 de septiembre a Amazon Prime y los fans no podrían estar más emocionados. No es para menos, puesto que el drama épico se desarrolla mucho antes que El hobbit y El señor de los anillos, pero se conectarán igualmente.

Lo más seguro es que la plataforma de streaming tiene planeado realizar varias temporadas de las novelas de J.R.R. Tolkien. Sin embargo, más de un fanático se ha llevado la sorpresa de que la producción no cuenta con todos derechos de los textos.

“Solo tenemos los derechos de La comunidad del anillo, Las dos torres, El retorno del rey, los apéndices y El hobbit. Y eso es todo. No tenemos los derechos de El Silmarillion, Cuentos inconclusos, La historia de la Tierra Media o cualquiera de esos otros libros”, revelaron los showrunners Patrick McKay y J.D. Payne para Vanity Fair.

Tras esta declaración, los seguidores del programa mostraron su preocupación de que gran parte de la historia de la Tierra Media no podría adaptarse, pero los showrunners explicaron que hay una versión de todo lo que necesitan para la Segunda Edad en los libros de los que tienen derechos.

El señor de los anillos: los anillos de poder, reveló 23 nuevos posters para los fanáticos de J. R. R. Tolkien. Foto: composición/Amazon Prime Video

“Siempre que estemos pintando dentro de esas líneas y no contradigamos de manera notoria algo para lo que no tenemos los derechos, hay mucho margen de maniobra y espacio para dramatizar y contar algunas de las mejores historias que (Tolkien) jamás se le ocurrieron”, detalló McKay.

¿De qué trata Los anillos del poder?

A lo largo de sus ocho capítulos, la serie nos remonta a una era en la que se forjaron grandes poderes, los héroes fueron puestos a prueba, la esperanza casi muere y un terrible villano amenaza con cubrir todo el mundo en tinieblas.