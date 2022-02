Cinderella favorita al Oscars fan favorite: No way home no ganaría ansiado premio

La lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2022 emocionó y decepcionó casi a partes iguales. Muchos esperaban que Spiderman: no way home fuera reconocida dentro de la categoría mejor película, pero no fue así. No obstante, la Academia anunció el Oscars fan favorite, un apartado en el que se premiará con una estatuilla a la cinta que tenga mayores votaciones en Twitter.

De ese modo, además de las dos menciones que Marvel ostenta, el filme arácnido protagonizado por Tom Holland tenía grandes posibilidades de obtener el reconocimiento que los admiradores del UCM creen que se merece. Sin embargo, las chances de ello se están desdibujando poco a poco.

Fans esperan que Spider-Man: no way home logre llevarse algún Oscar. Foto: composición/Sony/Marvel

Según reporta el portal especializado Deadline, Cinderella, producción de Amazon Prime Video con Camila Cabello, se ha posicionado como la favorita en la elección de los fans. Con lo cual, la Academia podría darle la estatuilla al criticado musical, pues los admiradores de la cantante han disparado las oportunidades para que ello suceda.

Aunque pueda parecer algo improbable, la mencionada organización ha publicado una lista de todos aquellos productos que son elegibles para el Oscars fan favorite y Cinderella está incluido, a diferencia de La liga de la justicia de Zack Snyder, que por desgracia para su fiel fanaticada no podrá llevarse el ansiado galardón.

Camila Cabello hizo su debut para un proyecto fílmico con Cenicienta. Foto: Amazon Studios

¿De qué trata Cinderella?

“Cinderella es una nueva y audaz versión musical del cuento tradicional con el que has crecido. Nuestra heroína (Cabello) es una joven ambiciosa, cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permite, pero con la ayuda de su Fab G (Billy Porter) es capaz de perseverar y hacer sus sueños realidad”, recita la sinopsis oficial.

A comparación de otras versiones de Cenicienta en el cine, en esta ocasión la protagonista va más allá de solo querer ir a la fiesta del reino, pues ahora sueña con construir su propio imperio de moda.

Bajo el nombre de Ella, la joven se aleja de la imagen de una ‘damisela en apuros’ y apunta a ser una costurera de renombre y, algún día, ser la dueña de su propia línea de ropa.

Pero, cuando su cruel madrastra (Idina Menzel) le prohíbe ir al baile del reino, la deja sin posibilidades de mostrar sus vestidos ante la gente. Desconsolada, recibe la visita de su hada madrina. Es aquí donde la aventura inicia.