Spiderman: no way home sigue aumentando sus ganancias en la taquilla de Estados Unidos y en el mundo. Esta nueva apuesta de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland ya superó a Avatar de James Cameron como uno de los estrenos más grandes de todos los tiempos. Parte de su éxito se apoyó en la gran nostalgia que representó la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido.

Con el gran despliegue de producción, los impresionantes cameos y su desarrollo del concepto del multiverso en su trama, ya se había rumoreado que el filme tendría gran cantidad de escenas eliminadas, muchas de ellas relacionadas al Daredevil de Charlie Cox. Sin embargo, este material extra no solo se reduciría a un personaje secundario.

Una versión extendida de Spiderman: no way home tendría escenas adicionales de Matt Murdock. Foto: composición/Marvel Studios

En ese sentido, un reciente reporte de The Direct indicó que habría un promedio de 100 minutos adicionales de metraje. En primera instancia se tenía pensado que estos llegarían a la versión digital de la cinta; no obstante, el citado medio deslizó la posibilidad de que una versión reeditada de No way home sería estrenada en cines.

Esta producción incluiría escenas inéditas no solo de Matt Murdock, sino que permitiría mostrar más detalles del emotivo y nostálgico reencuentro entre los tres ‘Trepamuros’.

En cuanto a una posible fecha de su estreno, según mencionó CBR, este largometraje director’s cut podría llegar a los cines en marzo de este año , apuntando a Indonesia como el primer mercado en ser testigo de este gran evento.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield en promocionales de No way home. Foto: Sony Pictures Imageworks

Por lo pronto, No way home ha demostrado ser un acierto comercial y en la crítica especializada. La película ha superado recientemente los 760.988 millones de dólares en Estados Unidos y se ha convertido en la tercera más taquillera en la historia del box office (que usualmente contabiliza las ganancias de EE. UU. y Canadá).

De acuerdo con CBR, el film ha recaudado 1.800 millones de dólares en todo el mundo, cifra que la erige como la sexta entrega cinematográfica más exitosa de todos los tiempos a nivel mundial.

De concretarse su reestreno, Sony y Marvel tendrían en mente hacer que Spiderman 3 supere la codiciada marca de los 2.000 millones de dólares.