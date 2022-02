Peacemaker: James Gunn celebra récord de audiencia tras el final de la serie de HBO Max

Luego del despido de James Gunn por parte de Disney, Warner Bros. aprovechó en contratar al cineasta, quien eligió realizar El escuadrón suicida. La cinta obtuvo una buena recepción por parte de la crítica y los fanáticos. Ahora, el estreno del primer spin-off, Peacemaker, serie protagonizada por John Cena, rompe récord en sintonía dentro de la plataforma de HBO Max.

El título cuenta con 8 episodios, siendo el último estrenado el pasado 17 de febrero y el cual nos mostró un cameo con La liga de la justicia. James Gunn no pudo ocultar su alegría por el resultado de las vistas y compartió su alegría a través de Twitter.

Justice League en Peacemaker. Wonder Woman, Flash, Aquaman y Superman presentes en la final de la serie de John Cena. Foto: captura HBOMax

Peacemaker rompe récord de vistas en HBO Max

El director James Gunn expresó a través de su cuenta de Twitter: “Joder, ¡SÍ! El final de Peacemaker tuvo el mayor desempeño en un solo día para una serie original de [HBO] Max y las visualizaciones del final aumentaron un 44% con respecto al estreno . Gracias a todos los fanáticos que siguieron apareciendo más y más cada semana esta temporada”.

James Gunn agradece a los fanáticos tras el final de temporada de Peacemaker. Foto: Twitter

Por otro lado, hace un par de días, Gunn también anunció que la serie del Universo de DC tendrá una segunda temporada. A través de Twitter compartió el siguiente mensaje: ¡Así es, Peacemaker regresará para una segunda temporada. Gracias a Peter Safran, John Cena, nuestro increíble elenco y equipo, nuestros descabellados y amorosos amigos en HBO Max, y sobre todo a ustedes por verla!”.

James Gunn fue contratado por Warner Bros no mucho tiempo después del despido de Disney. Foto: Twitter/CódigoSpaghetti

Próximos estrenos del Universo Extendido de DC

Solo este año se tienen programados tres estrenos: Black Adam, que introduce a la franquicia al personaje interpretado por Dwarne Johnson; The flash, cinta que traerá a Michael Keaton de regreso como Batman, y Aquaman and the lost kingdom, secuela de la exitosa película de 2018.