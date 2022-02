Pasión de gavilanes 2: ¿quién es Juan Manuel Restrepo, el actor que da vida a León Reyes?

La segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes inicia cuando León Reyes (Juan Manuel Restrepo) y su hermano mellizo, Erick (Sebastián Osorio), son acusados de haber asesinado al profesor Genaro Carreño. De ahí en adelante, no dejarán de meterse en líos durante todos los capítulos que quedan de la trama.

¿Quién es León Reyes?

Guapo como todos los miembros Reyes y de carácter agradable pero que podría ser más dulce si no fuera por la influencia de Erick —su hermano mellizo, a quien quiere, respeta y obedece, aunque en muchas ocasiones no está de acuerdo con él—. Trata de seguirle la corriente para no disgustarlo, porque sin él se siente incompleto.

¿Quién es Juan Manuel Restrepo?

Juan Manuel Restrepo nació el 26 de septiembre de 1997 en Medellín, Colombia. Tiene 24 años y es todo un influencer en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde acostumbra a compartir su día a día, sus proyectos profesionales y sus ratos libres.

Otras novelas de Juan Manuel Restrepo

El joven actor es reconocido en la televisión colombiana por su participación en varias producciones, entre series y telenovelas: Chica vampiro (2013), Reina de corazones (2014), La viuda negra (2014), ¿Quién mató a Patricia Soler? (2015), La reina del flow 1 (2018), Un bandido honrado (2019), Los Briceño (2019), La reina del flow 2 (2021).

Instagram de Juan Manuel Restrepo

Juan Manuel es todo un influencer y cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram (@juanmarpo), donde últimamente comparte momentos especiales del rodaje de la segunda temporada de Pasión de gavilanes.

Curiosidades del actor de León Reyes de Pasión de gavilanes 2

En sus ratos libres aprovecha para entrenar y hacer videos de TikTok que le encantan.

Es un apasionado de los viajes y el deporte.

Juan Manuel es un apasionado de la música y ha dejado claro que quiere dedicarle más tiempo.