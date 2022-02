Pasión de gavilanes, temporada 2: ¿Jimena Elizondo sospecha de la infidelidad de Óscar Reyes?

Tal como vimos en Pasión de gavilanes 2, capítulo 4, Óscar Reyes engañó a Jimena Elizondo con una mujer del pueblo llamada Romina Clemente, con la que habría tenido un hijo de nombre Duván.

Óscar Reyes con Romina Clemente, la madre de su hijo. Foto: captura de Telemundo

En este episodio emitido el jueves 17 de febrero, Jimena ya le había adelantado a Norma la extraña actitud de su esposo con su regreso a San Marcos. Por ello, en el capítulo 5 , ella le increpa a Óscar qué ha estado haciendo realmente y si es que le dice la verdad, ya que ni sabe lo que ha pasado en la hacienda con los mellizos Erick y León.

Jimena no confía en Óscar y sospecha que esconde algo. Foto: captura de Telemundo

Óscar, al no tener respuesta, hace que Jimena se desespere y le diga: “Me estas mintiendo o qué tratas de esconder. Yo no sé en qué andas, pero te arrepientes de haber venido. Estás tratando de escapar de aquí. A ti no te interesa la hacienda, no te interesa el centro de modas”.

A lo que agrega entre lágrimas: “Ya no soy parte de tus planes. Ya deja de disimular y dilo de una vez. Yo te conozco demasiado y sé que perdí importancia para ti. Me estás apartando porque quieres buscar otras cosas que te hagan sentir vivo”.

Jimena deja solo a Óscar para que pueda tomar sus decisiones y se va dormir a otro cuarto. No hay duda de que, muy pronto, la menor de las Elizondo sabrá toda la verdad, la cual le romperá el corazón tras 20 años han vivido y compartido mucho. Además, ella se enterará de que, aunque no pudieron extender la familia, su pareja sí lo hizo con su amante.