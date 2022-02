Oscar 2022: actores que han sido pareja en la vida real y que han estado nominados a la vez

Así como el matrimonio compuesto por Cruz y Bardem figura entre los nominados a los Oscar 2022, también lo hace la pareja formada por Dunst y Plemons. De esta forma, son los cuatro nominados en las categorías de actuación. Y aprovechando esta coincidencia (¿o estrategia de marketing?), también recordamos a las otras parejas de matrimonio o noviazgo que compitieron por el galardón el mismo año dentro de los rubros principales.

Penélope Cruz y Javier Bardem (2022)

La pareja de actores españoles ha hecho historia en los premios de la Academia y en España misma al ser la primera pareja de actores hispanos en ser nominada y en las categorías principales de mejor actriz y actor, ella por Madres Paralelas y él por Being the Ricardos. No obstante, es la cuarta vez para cada uno que son nominados. Ya ambos cuentan con un Oscar en su haber por ser mejores actores de reparto.

Javier Bardem y Penélope Cruz. Foto: EFE.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons (2022)

La pareja de esposos, con dos hijos, está nominada por primera vez a un premio de la Academia por la cinta El poder del perro, dirigida por Jane Campion, en las categorías de mejor actor y mejor actriz de reparto.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Foto: EFE.

Greta Gerwig y Noah Baumbach (2020)

Esta pareja de artistas integró el elenco de Historia de un matrimonio, que fue nominada a mejor película y mejor guion original. Por su parte, Greta Gerwig competía por el premio en las categorías de mejor película también y mejor guion adaptado por Mujercitas. No se llevaron ninguna estatuilla.

Greta Gerwig y Noah Baumbach. Foto: Getty Images.

Michael Fassbender y Alicia Vikander (2016)

Acababan de empezar a salir cuando ambos fueron nominados al premio de la Academia (hoy están casados). Vikander se alzó con el premio a mejor actriz de reparto por La chica danesa, pero Fassbender, nominado a mejor actor principal por Jobs, perdió.

Michael Fassbender y Alicia Vikander. Foto: People.com

Brad Pitt y Angelina Jolie (2009)

El dúo ‘Brangelina’ también coincidió en las nominaciones a los Oscar. Brad era candidato a mejor actor por El curioso caso de Benjamin Button y Angelina a mejor actriz por El sustituto. Ninguno de los dos ganó.

Brad Pitt y Angelina Jolie. Foto: Vogue.

Heath Ledger y Michelle Williams (2006)

Ambos eran pareja cuando rodaron Brokeback Mountain y fueron nominados por esa película: él a mejor actor y ella a mejor actriz secundaria. Ninguno de los dos ganó y ambos terminaron su relación poco antes del fallecimiento del actor.

Michelle Williams y Heath Ledger. Foto: Vogue.

Joel Coen y Frances McDormand (1997)

Ese año la película Fargo ganó, y con ella Joel Coen se alzó con los Oscar a mejor guion y dirección (junto con su hermano), y su esposa Frances McDormand hizo lo propio en la categoría a mejor actriz por la misma cinta.

Frances McDormand y Joel Coen. Foto: Getty Images.

Tim Robbins y Susan Sarandon (1996)

Esta pareja de esposos, en ese entonces, estuvo nominada por la cinta Pena de muerte: Tim Robbins a mejor director y Susan Sarandon a mejor actriz. Ella se lo ganó.

Susan Sarandon y Tim Robbins. Foto: Getty Images.

Jack Nicholson y Anjelica Huston (1986)

La pareja había protagonizado El honor de los Prizzi, y fueron nominados a la par, él para mejor actor y ella para mejor actriz secundaria, reconocimiento que se llevó a casa.

Anjelica Huston y Jack Nicholson. Foto: Vanity Fair.

Warren Beatty y Diane Keaton (1982)

Cuando ambos rodaron la película Reds estaban saliendo y su romance coincidió con sus nominaciones: él a mejor director y ella a mejor actriz. Ninguno ganó aquella vez y el noviazgo no duró mucho tiempo tampoco.

Warren Beatty y Diane Keaton. Foto: Vanity Fair.

John Cassavetes y Gena Rowlands (1975)

Cassavetes y Rowlands, entonces casados, fueron nominados por la película Una mujer bajo la influencia: él en la categoría de mejor director y ella en la de mejor actriz. Ninguno de los dos artistas ganó en su categoría.

John Cassavetes y Gena Rowlands. Foto: Entertainment Weekly.

Paul Newman y Joanne Woodward (1969)

Este matrimonio estuvo nominado en 1969 por su trabajo en Raquel, Raquel: ella como actriz principal y él como productor. En esa oportunidad, ninguno se lo llevó.

Paul Newman y Joanne Woodward. Foto: Pinterest.

Spencer Tracy y Katharine Hepburn (1968)

Esta pareja emblemática que tuvo un romance de 25 años de duración tuvo un final trágico alrededor de los premios. Ambos fueron nominados por la cinta Adivina quién viene esta noche, y Hepburn ganó. Pero Tracy falleció 10 meses antes de los Oscar y no recibió el premio póstumo a mejor actor (que muchos pidieron).

Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Foto: Closer Weekly.

Elizabeth Taylor y Richard Burton (1967)

La más inolvidable pareja de Hollywood que se casó dos veces y fue nominada al Oscar por la misma película y por sus papeles principales en ¿Quién teme a Virginia Woolf? Inició una trilogía de parejas de actores extraordinarios nominados tres años de forma consecutiva (1967, 1968, 1969). Taylor ganó ese año y a Burton (según los críticos) le fue arrebatado el reconocimiento.

Elizabeth Taylor y Richard Burton. Foto: Vanity Fair.

Rachel Roberts y Rex Harrison (1964)

La Academia de Cine coincidió en nominar a otra pareja muchos años después, recién en 1964, con Rachel Roberts nominada a mejor actriz por This Sporting Life y Rex Harrison a mejor actor por Cleopatra. Ninguno se llevó la estatuilla.

Rex Harrison y Rachel Roberts. Foto: Alchetron.

Laurence Olivier y Vivien Leigh (1940)

Esta emblemática pareja de extraordinarios actores llegó a los Oscars de 1940 en las categorías principales. Vivien Leigh se lo llevó por Lo que el viento se llevó, mientras que Laurence Olivier estuvo nominado por Cumbres borrascosas.

Laurence Olivier y Vivien Leigh. Foto: Once upon a screen.

Alfred Lunt y Lynn Fontanne (1932)

Ellos fueron la primera pareja nominada al Oscar en el mismo año, ambos por la película Solo ella lo sabe, de Sidney Franklin (mejor actor y actriz). Aunque ninguno se alzó con el trofeo, fueron los primeros en compartir nominación y empezar esta tradición en pareja que muy pocos han conseguido.