The Batman: Robert Pattinson no quiere ser el peor Hombre Murciélago del cine

The Batman, la película dirigida por Matt Reeves, nos mostrará a Robert Pattinson como el nuevo Hombre Murciélago. Ante la ola de críticas iniciales, el actor quiere demostrarle a sus detractores que hará justicia al personaje pese a su pasado como protagonista de la saga Crepúsculo.

En su última participación en el programa de Jimmy Kimmel, Pattinson habló sobre la presión de estar a la altura de sus celebres predecesores: Christian Bale, Michael Keaton y Ben Affleck. Además, la cinta significa la catapulta para su regreso a las grandes producciones de Hollywood.

“Lo sé, eso es lo que todo el mundo me sigue diciendo. Son como ‘sabes que, si todo falla, todavía habrás sido parte de algo realmente especial’. Y yo digo: ‘Bueno, no quiero ser como el peor…’ ¡Como si fuera por eso por lo que me recuerdan!”, fueron las palabras del actor.

¿De qué trata?

La historia nos remonta a los inicios de Bruce Wayne como vigilante de Gotham, una ciudad aterrorizada por una serie de asesinatos a candidatos a la alcaldía. Por esta razón el protagonista busca atrapar a El Acertijo y detener su ola de terror.

Los fans contribuyen con la expectativa a través de comentarios y trabajos artísticos como este The Batman & El Acertijo de Oshe Akira. Foto: Instagram

¿Cuándo se estrena?

La cinta tiene agendado su estreno en cines para el próximo 4 de marzo del 2022 y después a la plataforma de streaming HBO Max.