Tales of the walking dead: Olivia Munn y cuatro actores más se unen al elenco

En setiembre de 2020, el productor de The walking dead, Scott Gimple, reveló que estaba trabajando en una nueva serie llamada Tales of the walking dead, la cual sería una serie antológica que contaría pequeñas historias sobre personajes ya conocidos y algunos nuevos.

En ese sentido, AMC continúa trabajando para ampliar el universo de zombies, por lo que ahora ha fichado a cinco actores nuevos para sumarlos al elenco. Estos son Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz y Jessie T. Usher.

Los nuevos miembros anunciados se sumarán a los previamente nombrados Terry Crews, Poppy Liu, Parker Posey, Anthony Edwards y Jillian Bell.

Tales of The walking dead llegará en formato de antología episódica. Foto: AMC.

¿Qué se sabe de este spin-off Tales of the walking dead?

Este spin-off será una serie antológica independiente a la serie original, que tendrá un total de seis episodios (aunque no se descarta que haya más), cada uno de ellos con una duración de aproximadamente una hora. Contará con Channing Powell como showrunner, junto con Scott M. Gimple. Powell ya ha sido escritor y productor en otro spin-off, Fear the walking dead, mientras que Gimple participa en la dirección de The walking dead.

The walking dead cuenta con 11 temporadas. Foto: AMC.

El universo de The walking dead se expande

Dan McDermott, presidente de programación de AMC Networks y AMC Studios, dijo durante el anuncio del nuevo spin-off: “Vemos mucho potencial para una amplia gama de historias ricas y convincentes en este universo, y el formato de antología episódica de Tales of The walking dead nos dará flexibilidad para entretener a los fans actuales y también ofrecer una puerta de entrada para nuevos espectadores, especialmente en las plataformas de streaming”.