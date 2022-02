Spider-Man: Andrew Garfield desea que Tobey Maguire sea su ‘hermano mayor’

En una reciente entrevista con Vanity Fair, el segundo intérprete del Hombre Araña, Andrew Garfield, confesó haberse sentido muy emocionado al regresar como Spider-Man y trabajar al lado de Tobey Maguire, a quien admiró desde la primera trilogía del arácnido de Sam Raimi.

Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: Twitter

Andrew Garfield no dudó en decir que buscaba impresionar a Tobey Maguire, pues deseaba que sea su hermano mayor y mentor: “Estaba obsesionado con lo que (Maguire) estaba haciendo. Tengo un corazón lleno aquí, donde quiero que Tobey esté impresionado por mí”.

“Quiero que sea mi hermano mayor/figura de mentor y que me diga que estoy haciendo un buen trabajo. Quiero competir con él. Quiero mejorarlo. Quiero burlarme de él, divertirme con él”, agregó el actor.

Los Peter Parker despidiéndose para regresar a su universo. Foto: Marvel Studios

Además de ello, Garfield dijo que no dudó en expresarle a la producción este sentir para que lo utilicen como una ventaja. Por tal razón, al ver Spider-Man: no way home, sentimos esta conexión de hermandad entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Los tres Peter Parker se veían como ejemplo y un soporte antes los problemas que pasaron en sus universos y los nuevos que atravesaban en No way home. Sin camino a casa sigue siendo un éxito, tanto así que en algunos cines del mundo aún se mantiene en cartelera.

Andrew Garfield y Tobey Maguire llegaron al UCM para ayudar a Tom Holland. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures