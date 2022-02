Robert Pattinson revela un curioso detalle de Tom Holland como Spider-Man

Dos de los superhéroes más populares de la historia continúan estrenando nuevos filmes en el cine. Hace dos meses vimos la tercera entrega de Tom Holland como Spider-Man y ahora muy pronto se lanzará la película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Ambos actores compartieron set en 2016 mientras protagonizaban junto a Charlie Hunnam y Sienna Miller el largometraje The lost city of Z. Ambientada en las regiones de la Amazonía, desarrollaron una cinta cargada de aventuras que les permitió conocerse a profundidad.

The lost city of z contó se estrenó en 2016. Foto: Amazon Stuios

Robert Pattinson cuenta detalle inédito sobre Tom Holland

Durante una entrevista de Robert Pattinson con Jimmy Kimmel para promocionar la próxima película de DC Comics, The Batman, el intérprete reveló un curioso detalle sobre su compañero. “Trabajé con Tom Holland en The lost city of Z hace años y creo que para ese entonces ni siquiera había sido elegido como Spider-Man”, dijo al inicio el actor que alcanzó la fama con su actuación en la saga Crepúsculo.

“Cuando estábamos filmando la película, él estaba usando un traje de Spider-Man. Yo pienso que él realmente manifestó el papel. Quiero decir, él estaba usando un traje del Hombre Araña, lo juro por Dios”, agregó.

Tom Holland también protagoniza la película Uncharted. Foto: Marvel.

No es la primera vez que se hace referencia a la capacidad de Holland para conseguir los papeles que más desea. Sin embargo, Pattinson mostró asombro al comentarlo. “Estuvimos en Colombia y estoy 99% seguro de que aún no había sido elegido para ese rol. Llevaba un traje de Spider-Man, estábamos en medio de la nada en Colombia y no había nadie alrededor; nadie fue testigo de esto excepto yo”, concluyó entre risas el próximo Bruce Wayne.