Pasión de gavilanes 2: Juan David Reyes averigua cuál es el pasado de Rosario Montes

Desde el primer capítulo de Pasión de gavilanes, temporada 2, vimos la conexión entre Juan David, el primogénito de Norma y Juan, y Rosario Montes, quien después de muchos años regresó al pueblo de San Marcos.

Ya con los adelantos publicados por Telemundo suponíamos este amor prohibido entre el mayor de los Reyes Elizondo y la cantante; sin embargo, conforme se desarrolla la historia, nos emociona saber qué pasará con ellos dos. ¿Qué dirá la familia Reyes Elizondo?

Juan David y Rosario ya se vieron tres veces, y la última fue en el episodio 4, cuando va a la casa de Montes llevando a sus dos hermanos, Erick y León, para que le pidan disculpas por el incidente en la hacienda.

Rosario no pierde el tiempo y coquetea con Juan David. Por ello, su interés aumenta en esta mujer, y mucho más cuando menciona su nombre a Juan y Norma, generando sorpresa en ellos. La intriga sigue en él y no duda en preguntarle a Quintina por Rosario. Al no obtener respuesta acude a su abuela Gabriela Acevedo.

Para su mala suerte, ella no está en casa, pero aprovecha para visitar a don Martín, y sin querer sale el nombre de Rosario Montes. Don Martín, fiel a su estilo, describe a Rosario como una de las mujeres más guapas que conoció en San Marcos con “una hermosa voz, cuerpo y piernas”.

Asimismo, le cuenta que estuvo con un proxeneta, Armando Navarro, que la desvió un poco por el mal camino y que, tras su muerte y los inconvenientes en el pasado, se fue del pueblo.

Juan David se queda pensando, pero aun así es buena información para él. ¿Qué pasará entre Juan David y Rosario Montes? Muy pronto tendremos la respuesta.