House of the dragon finaliza rodaje y comparte el primer póster oficial

Game of thrones llegó a su fin, pero House of the dragon no dejará que el universo ficticio de George R. R. Martin deje de maravillar a su fanáticos frente a la pantalla. El primero de los cuatro spin-offs contará la caída de la casa Targaryen, por lo que su estreno es uno de los más esperados.

Para alegría de los fans, la producción ya finalizó el rodaje de la primera temporada. “Sí, los diez episodios. He visto algunos cortes preliminares y me encantan. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por delante: efectos especiales, ajustes de color, banda sonora y posproducción”, contó el escritor en su blog.

George R. R. Martin se quito el sombrero ante Ryan Condal, Miguel Sapochnik, su equipo y el impresionante reparto. Sin embargo, no desveló ningún detalle sobre la fecha de estreno, pero se conoce que llegará a mediados de 2022.

A fin de hacer más amena la espera por su lanzamiento, House of the Dragon lanzó el primer poster oficial y los fans no dejan de comentarlo por la impresionante imagen de un misterioso dragón negro.

¿De qué trata House of the dragon?

La historia se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones.