Elvis Presley: película del ‘Rey del rock and roll’ llega a los cines

Elvis Presley deslumbró al mundo agregándole sensualidad a la música moderna. No por nada es considerado como el ‘Rey del rock & roll’, poseedor de canciones inolvidables como “Jailhouse Rock” y “Can’t help falling in love”. Luego de 45 años desde su muerte, Warner Bros lanzará una película sobre la vida del cantante.

El biopic está dirigido por Baz Luhrmann, conocido por su trabajo en la serie The get down y la adaptación de El gran Gatsby. Como si esto no fuera suficiente garantía del prometedor resultado, el primer tráiler nos dio un vistazo a la desafiante interpretación de Austin Butler.

Mira aquí el primer tráiler de Elvis Presley

¿De qué trata la película?

La cinta explora la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager, y su amada Priscilla Presley. Todo durante el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

¿Quién es quién?

Austin Butler como Elvis Presley

Tom Hanks como Coronel Tom Parker

Olivia DeJonge como Priscilla Presley

Helen Thomson como Gladys Presley

Richard Roxburgh como Vernon Presley

Luke Bracey como Jerry Schilling

Natasha Bassett como Dixie Locke

David Wenham como Hank Snow

Kelvin Harrison Jr. como B. B. King

Xavier Samuel como Scotty Moore

Kodi Smit-McPhee como Jimmie Rodgers

Dacre Montgomery como Steve Binder.

¿Cuándo se estrena?

Elvis está programado para ser estrenado en los Estados Unidos el 24 de junio de 2022. Tras su estreno en las salas de cine, se transmitirá en HBO Max 45 días después.