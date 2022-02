Tom Holland y Amanda Seyfried protagonizarán serie en Apple Tv +

El actor Tom Holland junto a la actriz Amanda Seyfried protagonizarán la serie de antología The Crowded Room, la misma que estará bajo la producción ejecutiva del ganador del Premio de la Academia Akiva Goldsman (“A Beautiful Mind”) y que verá próximamente la luz a través de la plataforma Apple Tv +.

“The Crowded Room” explora historias inspiradoras de aquellos que han luchado y aprendido a vivir exitosamente con enfermedades mentales. La primera temporada, de 10 episodios, de la antología es un thriller basado en una parte de la propia vida de Goldsman e inspirada en la galardonada biografía “The Minds of Billy Milligan” de Daniel Keyes.

Tom Holland, quien el año pasado brilló como protagonista en Spider-Man: sin regreso a casa, asumirá el papel principal de la serie de Apple como ‘Danny Sullivan’ y se desempeñará como productor ejecutivo junto a Goldsman. En tanto, Kornel Mundruczo (“Pieces of a Woman”) asumirá la dirección de la primera entrega.

Además de Holland, “The Crowded Room” contará con la actriz Amanda Seyfried en el rol de ‘Rya,”una psicóloga clínica que enfrenta el caso más desafiante de su carrera mientras trata de equilibrar su vida como madre soltera. Seyfried ha sido nominada por la Academia y ha destacado en películas como Mank, Los Miserables, Mamma Mia! y Fathers & Daughters.

Amanda Seyfried se alista apr ainterpretar a una psicóloga en serie de Apple TV +.

“The Crowded Room” se une a una creciente oferta de lanzamientos originales de Apple que serán desarrolladas y producidas por Apple Studios, entre ellas, “The Last Days of Ptolemy Grey”, protagonizada por Samuel L. Jackson y Dominique Fishback; “Masters of the Air”; “Surface”; “High Desert,” comedia con Patricia Arquette; “City on Fire” y “Mrs. American Pie,” con Laura Dern en la producción ejecutiva.