The last of us: la esperada serie del videojuego aplaza su fecha de estreno

La adaptación de The last of us, clásico videojuego de PlayStation, era una de las producciones más destacadas que tenía HBO para estrenar este 2022. Sin embargo, se ha confirmado que la serie se retrasará y no llegará este año.

Esto fue confirmado por el jefe de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, durante una entrevista con el portal web Deadline. El directivo confirmó que la adaptación continúa su rodaje actualmente, por lo que será imposible que la veamos terminada este mismo año.

Pedro Pascal y Bella Ramsay protagonizarán la serie The last of us. Foto: composición/Naughty Dog/AFP/Instagram/@bellaramsey

¿Por qué se retrasó el estreno de The last of us?

Durante la conversación con el medio, Bloys dejó entrever que la pandemia fue una de las principales causantes del retraso, por lo que aún seguirán filmando las últimas escenas de la serie hasta mediados de año. Eso ocasionará que la posproducción tome varios meses extra, posponiendo su estreno para posiblemente 2023. “No se emitirá en 2022, todavía están filmando en Canadá. Me imagino que lo verás en el 2023″, remarcó.

Sus declaraciones no confirman que el título llegue el próximo año, pero parecería ser lo más lógico para esta adaptación, que también modificará la línea de tiempo de los eventos contados en el videojuego, retrasándolos 10 años, por lo que, si se lanza en 2023, coincidiría con el año en el que transcurren los hechos en la serie.

La primera temporada de The last of us contará con 10 episodios. Foto: PlayStation

Reparto The last of us

Pedro Pascal como Joel, un superviviente veterano que es atormentado por su pasado.

como Joel, un superviviente veterano que es atormentado por su pasado. Bella Ramsey como Ellie, una niña de 14 años que sabe valerse por sí misma y que es inmune al virus Cordyceps

como Ellie, una niña de 14 años que sabe valerse por sí misma y que es inmune al virus Cordyceps Storm Reid como Riley

como Riley Gabriel Luna como Tommy, el hermano menor de Joel.

como Tommy, el hermano menor de Joel. Merle Dandridge como Marlene, la líder de las Luciérnagas.

como Marlene, la líder de las Luciérnagas. Jeffrey Pierce como Perry, un rebelde en la zona de cuarentena.

como Perry, un rebelde en la zona de cuarentena. Anna Torv como Tess, superviviente y compañera de Joel.