Peacemaker sería bisexual: James Gunn lo confirma como personaje LGBT+

Tras el éxito de Suicide Squad, el director James Gunn decidió poner en marcha Peacemaker, una serie protagonizada por el antihéroe homónimo interpretado por John Cena. La producción llegó a HBO Max y se convirtió en todo un éxito. Los fans quedaron asombrados por la gran entrega de acción que trajo impactantes revelaciones como la posibilidad de que su estrella principal tuviera una hija.

Ahora, una novedad ha desatado la emoción de los espectadores, pues durante los acontecimientos del capítulo 7 hubo una línea de diálogo en particular que sugirió que el justiciero de casco brillante era bisexual. En concreto, fue en el enfrentamiento que tuvo Chris Smith (verdadero nombre de Peacemaker) y su padre, Auggie Smith/Dragón Blanco.

Este último, mientras tiene a su hijo bajo sus pies, empieza un monólogo con el que le reclama todas aquellas por las que se había decepcionado de él. Entre ellas, dice que Chris “se acostó con las prostitutas de sangre contaminada, y con hombres”.

Los espectadores entendieron que el pacificador no era heterosexual. Esta información luego fue confirmada por el propio Gunn, en entrevista con Empire Magazine (vía ComicBook.com). De hecho, el cineasta reveló que concibió a su personaje de una manera, pero fue Cena quien decidió llevar su interpretación por otro lado.

“John improvisa todo el tiempo, y acaba de convertir a Christopher Smith en este tipo hipersexualizado que está abierto a cualquier cosa sexualmente. Me sorprendió eso. Pero pensé: ‘Supongo que tiene sentido que este tipo no sea unidimensional’”, expresó el director de El escuadrón suicida.

Robert Patrick como Auggie Smith y White Dragon en Peacemaker. Foto: composición LR/ HBO Max

Con estas declaraciones se tiene un mejor alcance a la sexualidad de Peacemaker, pues hasta el momento solo habíamos tenido algunas insinuaciones. Según explica ComicBook.com, el protagonista tuvo una incómoda conversación con Emilia Harcourt, en la que comentó que no se había acostado con nadie desde que estaba en prisión. No obstante, luego se corrigió a mitad de la frase para decir que no había “estado con ninguna mujer”.

Por lo pronto, no se sabe hasta qué punto la serie de HBO Max explorará la diversidad sexual de su antihéroe. Sin embargo, es posible que podamos ver nuevas narrativas en la ya confirmada segunda temporada del show.