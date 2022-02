John Cena sigue perfilando su carrera actoral hacia lo más alto en Hollywood. El exluchador de la WWE convertido en actor participó en Suicide Squad de 2021 y protagonizó Peacemaker, un spin-off del antihéroe de DC, que está por estrenar su final de temporada. Ahora, un nuevo proyecto ya sido confirmado en su agenda: Coyote vs. Acme.

De acuerdo con un reciente reporte de Deadline, la mencionada producción estará ambientada en el universo de Looney Tunes de Warner Bros y será dirigida por Dave Green, quien trabajará sobre un guion escrito por Samy Burch e inspirado en el artículo del New Yorker “Coyote contra Acme”, de Ian Frazier.

El coyote y el correcaminos es una popular caricatura de Warner. Foto: Captura.

Asimismo, se sabe que el título estará producido por Chris DeFaria y James Gunn. Este último trabajará por medio de su empresa Two monkeys, a goat and another, dead, monkey.

La experiencia de Cena en grandes franquicias es concisa, pero con buena recepción entre el público. En ese sentido, lo hemos visto actuar en El Escuadrón Suicida de Gunn, Bumblebee (spin-off de la saga Transformers), Rápidos y furiosos 9, y volverá a interpretar a Peacemaker en la ya confirmada segunda temporada de la exitosa serie homónima.

Coyote vs. Acme – sinopsis oficial

Wile E. Coyote, que después de que los productos de Acme le fallaran demasiadas veces en su tenaz persecución del Correcaminos, decide contratar a un abogado para demandar a la Corporación Acme. El caso enfrenta a Wile E. y a su abogado con el intimidante antiguo jefe de este (Cena), pero una creciente amistad entre el hombre y el dibujo animado aviva su determinación de ganar.