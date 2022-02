¿Deadpool llegará a Doctor Strange 2? Avance habría incluido guiño al antihéroe

Doctor Strange: in the multiverse of madness liberó su segundo tráiler oficial durante el Super Bowl 2022. En aquel adelanto, los espectadores quedaron muy complacidos, puesto que no solo se anticipó el gran despliegue de producción que tendrá esta prometedora película del UCM, sino que también habría interesantes cameos de queridos personajes.

Además del clip mencionado, la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Sam Raimi estrenó un enigmático póster, en el que pudimos divisar varios guiños a roles como Captain Britain, Marvel zombis y variantes de otras realidades.

En ese sentido, diversas personas consideraron que también estaba presente Deadpool, quien fue ‘oficializado’ como parte del UCM hace poco tiempo atrás. En concreto, los seguidores precisaron que aparecería en la parte superior izquierda del afiche.

Póster oficial de Doctor Strange 2. Foto: Marvel Studios

Fans creen que Deadpool aparece en el póster de Doctor Strange 2. Foto: Twitter

¿Qué dijo Ryan Reynolds?

A pesar de los grandes rumores en torno a su participación en el film, Ryan Reynolds dijo que no estará en la esperada secuela del hechicero. Así lo reveló en una reciente conversación con Marc Malkin para el portal especializado Variety.

“ Realmente no estoy en la película”, expresó la estrella de Hollywood. El entrevistador volvió a insistir sobre el tema, pero solo obtuvo una negativa en respuesta: “Lo prometo, no estoy en la película”.

Aun así, fans no creyeron en lo apuntado por Reynolds y consideraron que podría ser una mentira del artista para despistar a sus seguidores, algo similar a lo que hizo Andrew Garfield cuando se hablaba de su presencia en Spiderman: no way home. Aquí te dejamos algunas de las reacciones de los usuarios de Twitter.

Fans de Ryan Reynolds creen que miente sobre su supuesto cameo en Doctor Strange 2. Foto: Twitter

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

“En Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”, recita la sinopsis oficial.

La producción estará ambientada después de los eventos de Spider-Man: no way home, Loki y WandaVision.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Según se ha confirmado con material oficial publicado por Marvel Studios, Doctor Strange 2 tendrá su esperado estreno en cines el próximo 6 de mayo.