Doctor Stange 2: actor que interpreta a Deadpool responde sobre rumores de su aparición

Luego del estreno del segundo tráiler de Doctor Strange: in the multiverse of madness, donde se escucha la voz del profesor Charles Xavier de Sir Patrick Stweart, los fanáticos continúan aumentando su entusiasmo por ver a las versiones clásicas de los X-Men dentro del UCM. Además, la adquisición de la 20th Century Fox por parte de Disney ha aumentado los rumores de una posible aparición de Deadpool de Ryan Reynolds en la próxima película centrada en Stephen Strange y Wanda Maximoff.

En ese sentido, durante una entrevista con Variety, Ryan Reynold habló sobre su supuesta aparición en Doctor Strange 2.

¿Deadpool en Doctor Strange 2?

Durante la gira de prensa de Ryan Reynolds para The Adam project, el actor que interpreta a Deadpool hizo una serie de bromas y comparaciones antes de decir que “realmente se supone que no debe decir nada” sobre el filme. Concluyó su primera declaración admitiendo que no será parte de Doctor Stange 2.

“Oh, vaya, Marc, esa es la trampa menos encubierta que he visto en mi vida… No, esa fue una trampa rusa de 1978, como si la vi desde 100 millas de distancia… Sí, no, yo... no se supone que realmente... Supongo que se supone que no debo decir nada al respecto, pero en realidad no estoy en la película”.

Sin embargo, Renolds agregó que podría estar mintiendo con su respuesta, pero prometió que estaba diciendo la verdad: “ Podría estar mintiendo, pero te prometo que no estoy en la película ”.

Finalmente, Variety le pidió al actor que diera su respuesta mirando a la cámara, pero Reynolds bromeó diciendo: “¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien! Hay un equipo de personas que te neutralizarán tan pronto como te vayas de aquí”.

A pesar de la negativa de Reynolds, Marvel anteriormente ya ha hecho que sus actores mientan sobre su aparición, tal fue el caso del Spidey de Andrew Garfield. Lo mismo podría ocurrir con el Deadpool de Ryan Reynolds, por lo que solo queda esperar a ver el estreno de la esperada secuela de Doctor Strange.