Spiderman: Benedict Cumberbatch dudó del optimismo de Kevin Feige por No way home

Aunque parezca increíble han pasado las semanas y Spiderman: no way home sigue haciendo noticia. Los fanáticos no se cansan de saber más sobre la tercera película del Hombre Araña de Tom Holland.

Doctor Strange volverá a las salas de cine con una nueva historia en 2022. Foto: Disney+

En una reciente entrevista de Empire, Benedict Cumberbatch, el conocido Dr. Strange del Universo Cinematografico de Marvel, reveló que no estaba muy optimista con el gran éxito que es ahora Spider-Man: sin camino a casa, a comparación del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien creyó plenamente en la taquilla de No way home.

“Creo que cuando Kevin Feige dijo por primera vez: ‘Sabremos sobre el futuro del cine, o la experiencia cinematográfica, después de esta película’, pensé: ‘Está bien, todos están bebiendo demasiado Kool-Aid por aquí. Mi ignorancia fue manifestada”, dijo Benedict Cumberbatch.

Tom Holland al igual que Benedict Cumberbatch no creyeron en el éxito taquillero de Spiderman no way home. Foto: composición/Marvel Studios

Curiosamente, el intérprete de Stephen no fue el único en dudar del gran éxito de Spiderman: no way home. El mismo protagonista del filme, Tom Holland, tampoco creyó en la gran acogida y buenas ganancias.

“No creo que jamás hubiera imaginado que sería tan bien recibido por todos. Quiero decir, creo que tuve una idea que a la gente le encantaría esta película, pero de ninguna manera podría haber pensado que iba a ser tan grande como lo ha sido”, confesó el último Peter Parker.

Póster oficial de Doctor Strange 2. Foto: Marvel Studios

Spider-Man: no way home recaudó US$ 760,9 millones en la taquilla de solo Estados Unidos, con lo que dejó atrás a Avatar de James Cameron que ganó US$ 760,5 millones; sin embargo, Sin camino a casa no supera a Avatar a nivel mundial.

