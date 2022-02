Oscar 2022 ignora a Justice League de Zack Snyder: no es elegible al fan-favorite

La lista completa de nominados a los Oscar 2022 complació y decepcionó a miles de espectadores, pues hubo diversos proyectos, actores y actrices que no lograron ser mencionados, pese a su renombre en importantes ceremonias y festivales. No obstante, para alegría de muchos, la Academia anunció el fan-favorite award, una categoría que reconocerá a la película favorita de los fans.

De ese modo, muchos ven en aquella novedad la oportunidad perfecta para destacar a exitosos títulos, como Spiderman: no way home y La liga de la justicia de Zack Snyder. Sin embargo, esta última no correrá la misma suerte que el filme de Marvel Studios protagonizado por Tom Holland.

Tras varios años de campaña, el Snyder cut fue lanzado en el 2021. Foto: Warner Bros/Composición

De acuerdo con lo reportado por ComickBook.com, el aclamado Snyder cut será completamente ignorado en la gran gala de los Oscar 2022, pues va en contra de las reglas estipuladas por la organización.

“La película favorita de un participante puede ser cualquiera de las películas elegibles para la 94ª edición de los Premios de la Academia - todas las películas se muestran en el sitio web de los Oscar. Las películas caseras que no son o no fueron elegibles NO pueden ser utilizadas como película favorita”, se lee en el portal.

En ese sentido, para evitar mayores confusiones, la Academia ha publicado un documento completo, en el que se enlistan todos aquellos proyectos que son elegibles.

Aun así, Twitter ha sido utilizado para reconocer el trabajo que hizo Zack Snyder con su visión de Justice League, largometraje de casi cuatro horas de duración y que, de acuerdo con Screen Rant, requirió una inversión extra de US$ 70 millones en reshots, reediciones y efectos visuales.

A continuación, te dejamos algunas de las reacciones de los cibernautas.

