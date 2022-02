How I met your father: segunda temporada de Cómo conocí a tu padre en camino

Este martes 15 de febrero se confirmó oficialmente How I met your father, temporada 2. Hace unas horas, la página oficial de la serie por medio de Twitter anunció esta gran noticia para todos los fanáticos.

Anuncio de How I met your father, temporada 2. Foto: captura/Twitter/@HIMYFonHulu

Lo mejor es que esto se suma a que Cómo conocí a tu padre se podrá ver ya en Latinoamérica por la plataforma de Star+ desde el 9 de marzo. Según la información de Variety, How I met your father 2 tendrá el doble de episodios, haciendo un total de 20 capítulos.

En la reciente entrevista para el mismo medio, Jordan Helman, ejecutivo de Hulu, plataforma en la que se estrena cada semana How I met your father en Estados Unidos, dijo lo siguiente respecto a la segunda temporada: “La inspirada idea de Isaac y Elizabeth para How I Met Your Father ha demostrado ser una verdadera cita que los fans no se cansan de ver semana tras semana”.

“Las vidas de estos personajes, interpretados por el elenco inmensamente talentoso que lidera Hilary Duff, apenas están comenzando a desarrollarse, y nos encanta poder ofrecer más a nuestros espectadores, con una segunda temporada tamaño extra grande ”, agregó Helman.

¿De qué trata How I met your father?

La serie inicia en el 2050 con Sophie de adulta (Kim Cattrall) contándole a su hijo cómo conoce a su padre, haciendo que ella retorne a la ciudad de Nueva York en el año 2021. Sophie de joven (Hilary Duff) y su grupo muy unido de amigos están por descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.